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Por que temor com a IA derruba bolsas em todo o mundo após tombo de Wall Street

Mercados asiáticos encerram sessão com perdas de até 6%, enquanto praças europeias recuam na esteira da venda de ações de tecnologia

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 10h24 | Atualizado em 6 nov 2026, 10h30
Tokyo (Japan), 24/02/2022.- A person walks past a stock market indicator board in Tokyo, Japan, 24 February 2022. The Nikkei Stock Average lost 478.79 points, or 1.81 percent, to close at 25,970.82, its lowest level since November 2020. The Nikkei closed to a 15-month low after Russian troops entered Ukraine. (Japón, Rusia, Ucrania, Tokio) EFE/EPA/FRANCK ROBICHON
Vista de um quadro indicador do mercado de ações, em Tóquio. O índice Nikkei fechou em mínima de 15 meses depois que as tropas russas entraram na Ucrânia - (Franck Robichon/EFE)
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A queda das ações de tecnologia se espalhou pelas bolsas da Ásia e da Europa nesta sexta-feira, 6, após o tombo de 5,52% do Nasdaq na véspera. O movimento reflete o temor de que o controle democrata do Congresso americano resulte em restrições à expansão da infraestrutura de inteligência artificial, comprometendo investimentos e encomendas aos fornecedores do setor.

No Japão, o Nikkei fechou em baixa de 5,96%. Na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 6,02%, depois de uma queda ainda mais intensa durante a sessão provocar a suspensão temporária das negociações. Em Taiwan, o Taiex recuou 4,51%. Na Europa, os principais indicadores também operavam no vermelho durante a manhã.

A preocupação com possíveis obstáculos políticos aos projetos de IA se soma às dúvidas sobre o retorno financeiro dos gastos das empresas com a tecnologia. Centros de dados exigem investimentos elevados em construção, energia, chips e equipamentos. Uma desaceleração desses projetos pode afetar receitas de companhias que vinham sendo valorizadas pela expectativa de expansão acelerada do setor. 

Europa acompanha perdas

Às 5h10 de Brasília, o Stoxx 600, que reúne ações de empresas de diferentes países europeus, caía 1,6%, aos 644,72 pontos. Os setores de mídia, saúde e varejo recuavam mais de 2% cada, indicando que a venda de ações ultrapassava os negócios diretamente ligados à inteligência artificial.

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A exposição menor do indicador europeu às empresas de IA limitava as perdas em comparação com os mercados americano e asiático. Ainda assim, a baixa eliminava os ganhos que o Stoxx 600 havia acumulado na semana. 

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O mercado também aguardava o payroll, relatório de emprego dos Estados Unidos. Os dados sobre contratações, desemprego e salários ajudam a avaliar a força da economia americana e influenciam as expectativas para os próximos passos do Federal Reserve, o banco central do país.

Queda na Ásia interrompe negociações

Na Coreia do Sul, o Kospi chegou a recuar 8,8%, acionando o circuit breaker, mecanismo que interrompe os negócios quando a oscilação ultrapassa determinados limites. As negociações ficaram suspensas por 20 minutos. A recuperação parcial não impediu que o índice encerrasse a semana com perda acumulada de 11,7%. 

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A fabricante de memórias SK Hynix caiu 10,4%, enquanto a Samsung Electronics perdeu 6,4%. Em Taiwan, a TSMC, que produz chips para grandes empresas globais de tecnologia, cedeu 4,7%. A concentração desses fornecedores nas bolsas asiáticas ampliou o impacto da revisão das expectativas para os investimentos americanos. 

No Japão, o recuo levou o Nikkei ao chamado bear market, expressão usada quando um indicador acumula perda de pelo menos 20% em relação a um pico recente. A SoftBank, grupo com investimentos em inteligência artificial, perdeu quase 11%. 

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O impacto de Wall Street

A turbulência começou com uma forte venda de ações nos Estados Unidos na quinta-feira, 5. Além da queda do Nasdaq, as companhias do S&P 500 perderam aproximadamente 3 trilhões de dólares em valor de mercado. O índice Philadelphia Semiconductor, que acompanha fabricantes de semicondutores, despencou 12,2%.

A pressão levou autoridades asiáticas a adotar medidas para conter a instabilidade. Na Coreia do Sul, foram anunciadas regras temporariamente mais flexíveis para garantias de investimentos feitos com dinheiro emprestado. Em Taiwan, o Ministério das Finanças orientou bancos estatais a apoiar o mercado, conforme fontes ouvidas pela Reuters. 

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