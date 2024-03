Bolsas de NY batalham por terceiro recorde seguido após Fed

Desde a reunião do Fed, na quarta, foram dois recordes seguidos nas bolsas americanas, coroados com um simbolismo: os três principais índices, S&P 500, Nasdaq e Dow Jones, fecharam nas suas máximas históricas.

Nesta sexta, os futuros americanos abrem mais uma vez em alta e preparam as bolsas para o terceiro recorde seguido, no melhor estilo “dá para pedir música no Fantástico”.

Investidores celebram as projeções dos dirigentes do Fed, que confirmaram a expectativa de três cortes de juros neste ano. Hoje, o presidente Jerome Powell fala em um evento – e espera-se que ele endosse o que falou na quarta.

Acontece que a B3 não tem conseguido acompanhar a euforia gringa.

Ontem, o Ibovespa caiu sob o peso da Petrobras (-2,72%) e, nesta manhã, o sinal dado pelo EWZ é negativo para o mercado brasileiro. Rolou um descompasso entre o que analistas do mercado entenderam do comunicado do Copom e o que os investidores acharam do texto. Pesou para eles a afirmação de que o BC tem no radar um aumento do risco interno, sem que fosse dito exatamente do que se trata.

As apostas foram para o resultado fiscal. E aqui reside uma das razões para uma sexta-feira negativa na Faria Lima. Hoje, o governo deve anunciar seu relatório de receitas e despesas com um corte relativamente modesto nos gastos. O ceticismo dos investidores persiste mesmo após novos dados de arrecadação recorde, divulgados ontem pela Receita Federal.

Isso num momento em que a bolsa brasileira não pode contar com as commodities para avançar. Nesta manhã, a Petrobras até avança em Nova York, enquanto o petróleo ronda a estabilidade. O minério recua mais de 1% e pesa sobre os papéis da Vale no mercado americano.

Agenda do dia

08h: FGV divulga índice de Confiança do Consumidor de março

10h: Presidente do Fed, Jerome Powell, e diretores Michelle Bowman e Philip Jefferson participam do evento Fed Listens

10h: Fazenda e Planejamento divulgam Relatório Bimestral de Receitas e Despesas

10h30: Paulo Bijos, secretário do Orçamento Federal, comenta os números

13h: Vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, fala na Conferência de Direito Transnacional

17h: Presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, participa de conferência sobre finanças familiares