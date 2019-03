Bolsa sobe com declarações positivas sobre a reforma da Previdência

Após dias de baixa movimentação, o Ibovespa teve alta de 1,1% nesta sexta-feira, 8. O índice encerrou a semana pós-Carnaval aos 95.364,86 pontos, com alta de 0,8%, influenciado por declarações positivas do governo sobre a reforma da Previdência. Já o dólar registrou queda após ter batido o valor mais alto deste ano por dois dias consecutivos. A moeda norte-americana caiu 0,37% no dia e fechou em 3,87 reais em seu valor de venda.

O pregão teve início difícil com a publicação de resultados negativos de exportação e importação da China, que vieram abaixo do esperado. Os resultados do mercado de trabalho dos EUA também não agradaram. Foram criadas apenas 20 mil vagas em fevereiro, número bem abaixo dos 180 mil postos projetado por economistas.

Entretanto, pelos resultados serem sazonais, de acordo com o analista da H. Commcor, Ari Santos, o mercado percebeu que não era um cenário tão negativo quanto parecia. “Não foi um pregão que todo mundo saiu comprando. Ele se recuperou ao longo do dia”, afirmou Santos.

Após o medo de uma recessão da economia global ter aliviado, no período da tarde, o presidente Jair Bolsonaro declarou acreditar que a reforma da Previdência possa ser aprovada ainda no primeiro semestre. Ele disse que o governo vai garantir para que o texto não seja “desidratado” e acrescentou que a aprovação da reforma deve ser feita de forma rápida.

Além dessa declaração, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ao jornal O Estado de São Paulo que faltam apenas 48 votos para aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Segundo analistas do mercado financeiro, as duas falas deram força ao índice da bolsa paulista para voltar a subir e retornar ao patamar dos 95.000 pontos.

Outro fator que ajudou a bolsa a subir foi a procura maior por ações de bancos. Durante a manhã, os papéis ficaram mais baratos, o que fez os investidores comprarem. No final do pregão, o Santander teve alta de 3,9%, o Banco do Brasil subiu 3,5%, o Itaú teve valorização de 1,3% e o Bradesco teve aumento de 0,96%.