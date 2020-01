Bolsa Família paga benefício a partir do dia 20; veja calendário do ano

Os pagamentos do Bolsa Família em 2020 já tem data para começarem a ser feitos. Segundo o cronograma divulgado pelo Ministério da Cidadania, responsável pelo programa, a folha de janeiro começa no dia 20 para beneficiários com o cartão com o Número de Identificação Social (NIS) com o final 1. Já aqueles com o final 2 podem resgatar o recurso no segundo dia de pagamentos, 21, e assim por diante.