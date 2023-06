Bolsa Família chega ao maior valor desde a sua criação

Nesta segunda-feira, 19, começa a ser pago o adicional de 50 reais no Bolsa Família. A partir deste mês, o governo vai depositar o acréscimo para crianças ou adolescentes de sete a 18 anos e para gestantes e lactantes. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o tíquete médio atingirá o maior valor da história do programa: 705,40 reais.

O ministro Wellington Dias, responsável pela pasta, disse que as mudanças recentes no programa, aprovadas pelo Congresso, pretender garantir, sobretudo, que os brasileiros façam ao menos três refeições por dia. “Temos que garantir o café, o almoço e o jantar para cada família, com um olhar especial para as nossas crianças e jovens”, disse Dias.

O programa foi relançado pelo governo Lula em março deste ano, com o valor mínimo de 600 reais por benefício, além de um adicional de 150 reais por criança de até 6 anos. O Bolsa Família beneficia 21,2 milhões de famílias em todo o país.

O maior valor do benefício médio pago às famílias é registrado na região Norte (R$ 740,37). Em seguida, aparecem Centro-Oeste (R$ 721,16), Sul (R$ 711,28), Sudeste (R$ 700,26) e Nordeste (R$ 696,76).

O programa terá a liberação de valores de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).