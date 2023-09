Bolsa e real fecham no menor nível em quatro meses

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores B3, fechou em queda de 1,49% nesta terça-feira, 26, aos 114.193 pontos, no menor nível em quatro meses. Na contramão, o câmbio fechou no maior nível considerando o mesmo intervalo, em alta de 0,42%, cotado a 4,98 reais.

A perspectiva de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos pesou mais uma vez sobre os mercados, em dia de ata do Copom e IPCA-15, considerado a prévia oficial da inflação, que registrou aumento de 0,35% em setembro, segundo informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice avançou 0,07 ponto percentual comparado com o mês passado, momento em que se situava em 0,28%.

“Outro países emergentes também sofreram com a saída de capital estrangeiro. Para onde ele está indo? De volta ao porto seguro, que é os EUA”, afirma Piter Carvalho, economista-chefe da Valor Investimentos.

As taxas de juros com vencimento de 10 e 30 anos estão em alta por lá, pagando cerca de 5%. “Os juros altos nos EUA têm sugado capital do mundo todo. Isso prejudica também a Bolsa dos EUA, com mercado preferindo taxa de juros do Tesouro”, prossegue. “Mundo pós-pandemia ainda não está totalmente resolvido”, completa.

Continua após a publicidade

Publicidade