BNDES anuncia “plano Safra” para indústria e promete mais de R$ 20 bi

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou uma linha que vai liberar até 20 bilhões de reais para investimentos em inovação do país em 4 anos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira,25, pelo presidente do banco, Aloizio Mercadante, durante evento com empresários da indústria na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp.

“Vamos retomar inovação. Estamos com boas novidades. BNDES é historicamente um banco fundamental para indústria brasileira. Saímos daqui com um compromisso, uma aliança muito forte com a indústria”, afirmou Mercadante. Segundo o presidente do banco de fomento, há um alinhamento muito forte com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, no que chamou de ‘neoindustrialização’. O alinhamento, inclusive, ficou visível. Enquanto Mercadante falava para os empresários sobre as linhas de crédito em São Paulo, Alckmin as anunciava para a imprensa, em Brasília, junto com a redução de imposto que pode reduzir em até 10,79% o valor de carros de até 120 mil reais.

A linha para inovação terá a taxa referencial (TR) para o financiamento, com juro de 1,7% ao ano. Segundo o diretor de comércio exterior do BNDES, José Luiz Gordon, serão 5 bilhões de reais liberados durante quatro anos, “para apoiar que as empresas sejam mais inovadoras e competitivas”, totalizando os 20 bilhões de reais nos próximos 4 anos.

Além do crédito para a inovação, o banco anunciou outras linhas de bilionárias, além de um fundo garantidor para que outros bancos também possam financiar investimentos industriais. Uma dessas linhas é para financiamentos em dólar voltados a empresas que trabalham com exportação. Inicialmente, serão 2 bilhões de reais destinados, com possibilidade de aumentar para mais 2 bilhões de reais, com condições semelhantes às oferecidas ao agronegócio.

O BNDES também lançou um fundo garantidor ao mercado, com possibilidade de alavancar o crédito para o setor industrial em até 21 bilhões. “Colocamos à disposição do mercado fundo que garante até 80% do crédito. Ela permite aos bancos emprestarem para empresas que normalmente não emprestariam. Isso adicionou ao mercado 21 bilhões de reais. Isso mostra o poder dos fundos garantidores”, disse Alexandre Abreu, diretor financeiro do BNDES.