Black Friday registra nova queda no faturamento das empresas

A Black Friday, data comemorativa com origem nos Estados Unidos e marcada por descontos expressivos no varejo e em serviços, teve um desempenho decepcionante no Brasil em 2023. Os descontos acontecem depois do feriado de Dia de Ação de Graças nos EUA.

De acordo com um levantamento da consultoria Confi.Neotrust em parceria com a ClearSale, o faturamento do e-commerce caiu 15% entre a 0h e 23h59 da última sexta-feira, 24, em relação à edição de 2022. No ano passado, a queda no faturamento foi de 35%. A estimativa é que o varejo online tenha faturado 3,4 bilhões de reais neste ano. O gasto médio por pessoa foi de 675 reais.

Na quinta-feira, 23, data marcada pelo “esquenta” da Black Friday, o faturamento foi de 1 bilhão de reais — queda de 8% na comparação anual.

Os eletrodomésticos tiveram o maior volume de transações e responderam por 18% das transações na data. As altas taxas de juros da economia brasileira e o endividamento das famílias são os principais responsáveis pela queda no faturamento do varejo na Black Friday. Grandes varejistas brasileiras, como a Americanas — em recuperação judicial — e o Grupo Casas Bahia, têm acumulado prejuízos em seus balanços trimestrais.