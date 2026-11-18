O cartão de crédito será o principal aliado dos consumidores na Black Friday de 2026. Uma pesquisa realizada pela SYN, administradora de quatro shopping centers em São Paulo e no Rio de Janeiro, mostra que 48,4% dos entrevistados pretendem parcelar suas compras na data, marcada para 27 de novembro. Outros 18,5% planejam pagar no crédito à vista, enquanto 15,6% devem utilizar o Pix. Somadas, as duas modalidades de cartão de crédito representam 66,9% das preferências, indicando o peso desse meio de pagamento nas decisões de consumo.

Mesmo em um cenário de juros elevados, a disposição para gastar continua significativa. Segundo o levantamento, 70,2% dos entrevistados pretendem aproveitar as promoções, e 73,2% planejam desembolsar o mesmo valor ou mais do que na Black Friday de 2025. Desse grupo, 31,2% querem aumentar os gastos e 42% pretendem manter o orçamento. A principal motivação é conseguir descontos em produtos que já estavam na lista de compras, mencionada por 31,3% dos participantes.

O levantamento também revela uma disputa equilibrada entre o comércio físico e o digital. As compras presenciais concentram 46,7% das preferências, sendo 34,4% em lojas de shopping e 12,3% no comércio de rua. Sites e aplicativos de marcas respondem por 23,2%, mesmo percentual dos marketplaces. Entre os atrativos das lojas físicas estão a possibilidade de experimentar os produtos, levar a mercadoria imediatamente e comparar preços.

Continua após a publicidade

Roupas lideram a lista de produtos mais procurados, com 12,6% das intenções de compra, seguidas por calçados (10,1%), perfumaria (7,6%) e smartphones (6,6%). O planejamento começa cada vez mais cedo: 29,2% dos entrevistados organizam suas compras com aproximadamente um mês de antecedência, enquanto 20,2% começam a se preparar mais de três meses antes. Uma pesquisa separada da CNDL e do SPC Brasil aponta ainda que 70% dos consumidores aproveitam a Black Friday para antecipar compras de Natal.

Continua após a publicidade

Para Ricardo Loducca, diretor comercial e de marketing da SYN, a data deixou de ser uma campanha promocional isolada e passou a integrar uma temporada de consumo que se estende até o Natal. A pesquisa da companhia reúne informações sobre o comportamento dos consumidores que frequentam os shoppings Cidade São Paulo, Tietê Plaza, Grand Plaza e Metropolitano Barra. Os resultados indicam que, além de oferecer descontos, o varejo terá no parcelamento e na integração entre canais físicos e digitais instrumentos importantes para conquistar clientes neste fim de ano.