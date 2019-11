Black Friday tem ofertas inusitadas: metrô, cemitérios e até dólar

Smartphones, TVs e geladeiras não são os únicos itens a entrar em promoção para a Black Friday. A megaliquidação caiu tanto no gosto dos clientes que há promoções de descontos em diversos serviços, desde recarga de bilhete de metrô até jazigos de cemitério. VEJA selecionou alguma das promoções que fogem do convencional, confira:

Metrô

O MetrôRio irá devolver 50% do valor das recargas feitas na data. O benefício de 50% de cashback será oferecido para quem efetuar a primeira recarga online do cartão Giro, a partir de 5 reais. O bônus será válido para uma recarga por CPF no período entre esta quinta e sexta-feira, limitado a 50 reais em créditos. As recargas online podem ser feitas no site do MetrôRio ou pelo aplicativo MetrôRio, disponível na App Store (iOS) e na Google Play Store (Android). Para quem já usou o sistema, o valor dos créditos será equivalente a 15% do crédito recarregado.

Dólar

Apesar da disparada da moeda americana, que bateu a cotação recorde de 4,26 reais no câmbio comercial na quarta-feira, a corretora Ourominas fará promoção da moeda. A empresa afirma que não cobrará IOF (taxa de 1,1% para dinheiro em papel e 6,38% em cartão) tanto para o dólar como para euro e libra. Clientes de SP terão entrega grátis em compra acima de 500 reais.

Cemitérios

As promoções também vão valer para a hora da morte. O cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte e o Parque Renascer, em Contagem (MG) oferecem 30% no preço dos jazigo. Os planos funerários também entraram na oferta, e passam de 74,90 reais para 49,90 reais mensais. A promoção é válida até o dia 30. No Rio de Janeiro, o Cemitério e Crematório da Penitência oferece jazigos com 50% de desconto até sexta-feira.

Motéis

Mais de 100 motéis espalhados pelo Brasil participarão de uma ação inspirada na Black Friday, que acontecerá na segunda-feira. Rebatizada de Black Monday, a promoção oferece 50% de desconto para quem quiser aproveitar a segunda-feira. O desconto é válido em todas as suítes e períodos (incluindo pernoite). Para ativar a promoção, é preciso escolher o motel e pegar o cupom de desconto no site da promoção

Imóveis

A imobiliária Lello oferece cerca de 1.000 apartamentos, casas e imóveis residenciais com até 25% de desconto no mês de novembro. A promoção vale apenas para compra do imóvel e não aluguel. Os imóveis participantes da promoção estão identificados no site da empresa. Há ofertas em São Paulo capital, ABC, interior e litoral. A construtora MRV fará uma ação de Black Friday no sábado. Nos estandes de venda da empresa, apartamentos na planta ou em construção terão sinal a partir de 100 reais e corrida de Uber grátis até os estandes mediante a agendamento.