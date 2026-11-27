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A Black Friday atrai consumidores em busca de descontos, mas também impulsiona golpes financeiros com Pix, como sites falsos e QR codes adulterados. Confira as principais orientações da Senacon para se proteger de fraudes e saiba o que fazer caso precise acionar o banco para reaver seu dinheiro.

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A Black Friday, realizada nesta sexta-feira, 27 de novembro, é uma das principais oportunidades do ano para consumidores que desejam adquirir produtos com desconto e antecipar as compras de Natal. A temporada de promoções, no entanto, também é aproveitada por criminosos para aplicar golpes financeiros, especialmente em transações realizadas por meio do Pix.

A rapidez na transferência dos recursos e a oferta de descontos adicionais para pagamentos à vista são alguns dos fatores explorados pelos golpistas. Entre as fraudes mais comuns estão a criação de páginas falsas que simulam grandes varejistas, o envio de links fraudulentos pelas redes sociais e a adulteração de códigos QR utilizados para concluir pagamentos.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgou uma cartilha com orientações para compras seguras durante a Black Friday. Entre as recomendações estão a verificação da reputação dos estabelecimentos comerciais e a conferência dos dados do destinatário antes de concluir qualquer transferência bancária.

Quais são os principais golpes envolvendo o Pix na Black Friday?

Uma das estratégias utilizadas pelos criminosos é a criação de sites que reproduzem a identidade visual de grandes redes varejistas. Nessas páginas, produtos como celulares, televisores e eletrodomésticos são anunciados por valores muito abaixo dos praticados pelo mercado. Após a realização do pagamento, a mercadoria nunca é entregue.

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Em setembro deste ano, o Procon-SP também alertou para uma modalidade de fraude que envolve a adulteração do QR Code e do código Pix na modalidade “copia e cola”. Nesses casos, o dinheiro pode ser direcionado para contas de criminosos, mesmo quando o consumidor acredita estar pagando por uma compra legítima.

Como evitar golpes ao fazer compras pelo Pix?

Confira as principais recomendações para realizar pagamentos com segurança durante a Black Friday:

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Confira os dados do destinatário: antes de confirmar o Pix, verifique o nome, o CPF ou CNPJ do beneficiário e o valor da transferência;

Desconfie de descontos exagerados: ofertas muito abaixo do preço de mercado podem esconder tentativas de fraude;

ofertas muito abaixo do preço de mercado podem esconder tentativas de fraude; Evite clicar em links suspeitos: não acesse promoções recebidas por mensagens de WhatsApp, SMS ou e-mails de remetentes desconhecidos;

não acesse promoções recebidas por mensagens de WhatsApp, SMS ou e-mails de remetentes desconhecidos; Utilize os canais oficiais das lojas: acesse diretamente o site ou aplicativo do estabelecimento;

acesse diretamente o site ou aplicativo do estabelecimento; Pesquise a reputação da empresa: consulte avaliações de outros consumidores e registros de reclamações;

consulte avaliações de outros consumidores e registros de reclamações; Desconfie de lojas que aceitam apenas Pix: a ausência de outras modalidades de pagamento merece atenção;

a ausência de outras modalidades de pagamento merece atenção; Não compartilhe informações bancárias: jamais forneça senhas ou códigos de autenticação a supostos vendedores;

jamais forneça senhas ou códigos de autenticação a supostos vendedores; Guarde os comprovantes: mantenha registros das transações, dos anúncios e das conversas com os vendedores. 6 dicas para comprar bem na Black Friday Continua após a publicidade

O que fazer se cair em um golpe do Pix?

Caso seja vítima de uma fraude, o consumidor deve entrar imediatamente em contato com a instituição financeira responsável pela transferência ou contestar a operação diretamente pelo aplicativo do banco.

O Banco Central disponibiliza o Mecanismo Especial de Devolução (MED), ferramenta criada para facilitar a recuperação de valores transferidos em situações de golpes, fraudes ou crimes.

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O prazo para solicitar a devolução é de até 80 dias após a realização do pagamento. A recomendação, entretanto, é que a vítima comunique o ocorrido o mais rapidamente possível, aumentando as chances de recuperação do dinheiro.

Também é indicado registrar um boletim de ocorrência e reunir documentos que comprovem a fraude, como capturas de tela, mensagens e comprovantes bancários.

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É possível recuperar o dinheiro perdido em um golpe do Pix?

A devolução dos valores por meio do MED não é garantida. A recuperação do dinheiro depende da análise das instituições financeiras envolvidas, da identificação de indícios de fraude e da disponibilidade de recursos nas contas alcançadas pelo mecanismo.

O Banco Central ressalta ainda que a ferramenta não se aplica a situações de arrependimento de compra ou desacordos comerciais. Nesses casos, o consumidor deve procurar o estabelecimento responsável pela venda e, se necessário, recorrer aos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon.