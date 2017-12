Bitcoin tem perda de 25,6% do valor em um dia

O preço do bitcoin caiu 25,6% entre quinta e sexta, atingindo a mínima de 12.504 dólares (41.343 reais), segundo o índice Coindesk. A queda acontece após a criptomoeda ter chegado à sua máxima histórica no domingo, cotada a 19.783 dólares (65.411 reais). Desde o início da semana, o bitcoin se desvalorizou em 36,8%.

O índice da Coindesk leva em conta o valor negociado por quatro grandes corretoras da moeda virtual (Bitstamp, Coinbase, itBit e Bitfinex). O ativo virtual é negociado livremente na internet, sem regulação ou responsável oficial. A conversão da moeda para dinheiro “real” é feita pelas corretoras, que definem o valor segundo a oferta e demanda. Dessa forma, não há um preço “oficial” para a moeda, e seu valor depende das empresas.

Segundo a Coindesk, o bitcoin tem enfrentado grande desvalorização nos últimos dias. “No geral, o bitcoin tem tido várias quedas de preço notáveis após os ganhos de domingo, incluindo um mergulho abaixo de 17.000 dólares [56.200 reais] na terça-feira que representou uma queda de aproximadamente 1.800 dólares [5.950 reais] em um dia”.

A empresa informa que pode haver ainda mais volatilidade nos preços, por causa do fim de ano e do aumento recente na criptomoeda, devido aos ganhos elevados. Outras moedas virtuais também atingiram o ápice nos últimos dias, e tem enfrentado quedas após isso, segundo a Coindesk.

Criptomoedas

As criptomoedas são um sistema de troca de valores que funcionam totalmente independentes do mundo físico. É como o dinheiro do mundo real, usado para comprar produtos ou serviços, mas com transações apenas no mundo virtual. Entre as facilidades prometidas estão a rapidez do processo, a inexistência de burocracia e a confiabilidade.

Como não há regulação oficial, o preço do bitcoin e de outras moedas virtuais costuma oscilar bastante em razão de notícias como medidas tomada por governos ou grandes empresas e problemas com corretoras. Na terça-feira, a corretora sul-coreana Youbit declarou falência depois que hackers roubaram uma quantidade não informada de bitcoins.

A cotação da moeda virtual subiu 1.598% no último ano até quinta-feira, segundo o índice da Coinbase.