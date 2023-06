Biden sanciona lei que traz alívio para a economia mundial

O presidente norte-americano Joe Biden sancionou hoje uma lei que autoriza o aumento do limite da dívida dos Estados Unidos. O projeto foi aprovado esta semana pelos congressistas, após alertas do Departamento do Tesouro e que não seria possível pagar todas as contas até o início da próxima semana.

Sem um acordo com o Congresso norte-americano, os Estados Unidos corriam um sério risco de entrar em default, que significa o descumprimento de obrigações legais, não quitando suas obrigações financeiras a partir desta segunda-feira, dia 5.

Na noite de quinta, o Senado norte-americano aprovou o projeto de lei bipartidário para suspender o teto da dívida e reduzir gastos do governo. O acordo fo aprovado na Câmara na noite de quarta. A nova legislação foi enviada para a sanção de Biden.

Biden alertou para a situação que ele chamou de “catastrófica” que um default da economia norte-americana provocaria na economia. Na economia de seu país e na economia mundial, trazendo pânico a todos os mercados financeiros, com previsão de recessão profunda, com aumento do desemprego.

O presidente norte-americano elogiou o presidente da Câmara de Representantes, o republicano Kevin McCarthy, que foi ligado ao ex-presidente Donald Trump. Os parlamentares democratas acusavam os adversários de fazerem a economia de refém ao insistirem no corte de gastos.