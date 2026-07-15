Bets e remédios para emagrecimento mudam o consumo dos brasileiros

O orçamento dos brasileiros continua pressionado e novos hábitos de consumo passaram a disputar espaço na renda das famílias. Segundo levantamento da Worldpanel by Numerator, o avanço das apostas esportivas (bets) e o aumento das compras de medicamentos GLP-1, os chamados remédios para emagrecimento, estão entre os fatores que mais impactam as decisões de consumo dos brasileiros.

O estudo revelou que cerca de 31% dos brasileiros já declaram ter dificuldades financeiras e ao mesmo tempo, o número de consumidores que investem em saúde e bem-estar aumentou de 26% para 30%, o que passou a ocupar um maior espaço no orçamento. Isso explica por que os medicamentos de GLP-1 estão tão presentes na rotina dos brasileiros. O relatório explica que o custo anual desses remédios pode ser de mais de 10 mil reais, e 47% das pessoas afirmaram terem reduzido seus custos de vida pra conseguir encaixar o medicamento na rotina financeira.

Os efeitos das escolhas mais saudáveis também são vistos. Após iniciarem o tratamento, 55% dos usuários reduziram o consumo de alimentos e bebidas e metade pretende consumir menos farinha. Por outro lado, os gastos com bebidas esportivas é de 68% e o de energéticos chega a 56%.

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Bets também ganham espaço no orçamento familiar

Enquanto o investimento em saúde cresce, outro fenômeno também avança sobre as despesas das famílias brasileiras. Em 2025, 4% dos lares brasileiros realizaram apostas esportivas, com um gasto médio anual de 820 reais por domicílio, o que representa um crescimento de 7,3% em relação a 2024. Entre as famílias endividadas, esse número é 14% maior.

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Para a indústria e o varejo, esses dados representam uma mudança estrutural na dinâmica competitiva. A disputa agora passa a ser entre necessidades e aspirações distintas de cada indivíduo.