Benefícios pagos pelo INSS têm reajuste de 10,16% e teto vai para R$ 7.087

Uma portaria interministerial divulgada nesta quinta-feira, 20, pelo Diário Oficial da União, reajustou o valor dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com isso, o teto passou de 6.433,57 reais para 7.087,22 reais, reajuste de 10.16%. Este valor corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2021, conforme definido pela legislação federal para aposentados e pensionistas que recebem valor superior ao do salário mínimo.

Esse percentual vale apenas para aposentados e pensionistas que já recebiam o benefício em janeiro do ano passado. Os que passaram a receber a aposentadoria a partir de fevereiro de 2021 têm reajuste reduzido e progressivo conforme o mês de início do recebimento (VEJA tabela). Já os aposentados e pensionistas que recebiam o valor de um salário mínimo tiveram o reajuste para o ano de 2022, de 10,18%, de 1.100 reais para 1.212 reais.

Os novos valores valem a partir do dia 1º de janeiro deste ano, conforme a portaria divulgada pelos Ministérios do Trabalho e Previdência e Economia. As contribuições ao INSS dos trabalhadores empregados, domésticos e trabalhadores avulsos também sofreram reajustes, de 7,5% para quem recebe até 1.212 reais, de 9% para aqueles que ganham de 1.212,01 reais a 2.427,35 reais, de 12% para os que recebem entre 2.427,36 reais a 3.641,03 reais e de 14% para quem recebe de 3.641,04 reais a 7.087,22 reais.