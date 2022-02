BC russo sobe juros de 9,5% para 20% após sanções do Ocidente

O Banco Central da Rússia anunciou nesta segunda-feira, 28, a elevação da taxa básica de juros da economia de 9,5% para 20%, maior valor desde 2003. Em comunicado, a instituição afirma que as condições externas para a economia russa “mudaram drasticamente”, motivando a decisão. Após a invasão da Rússia à Ucrânia, países ocidentais tomaram uma série de medidas contra instituições financeiras do país, entre elas o próprio banco central russo. No último domingo, a União Europeia anunciou o bloqueio de mais da metade das reservas da instituição.

Sobre os juros, o Banco Central russo disse que a elevação dos juros vai garantir uma alta nas taxas de depósito “para níveis necessários a fim de compensar a maior depreciação do rublo (moeda russa) e os riscos de inflação”. Segundo a autoridade monetária do país, a alta tem como objetivo apoiar a estabilidade financeira e de preços e proteger as economias dos cidadãos do depreciamento da moeda. Nesta segunda-feira, 28, o rublo chegou ao menor valor no mercado internacional, chegando a ser negociado em 109 rublos por dólar, informou a Bloomberg.

Ainda de acordo com o comunicado, outras decisões sobre os juros podem ser tomadas, levando em conta os riscos com as condições externas e domésticas, além da reação dos mercados financeiros. Ou seja, o ciclo de alta dos juros pode ser ainda maior.