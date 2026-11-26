O Banco Central (BC) vai impedir que bancos ampliem o endividamento de clientes com operações de crédito sem garantia em atraso superior a 90 dias. A medida faz parte de um conjunto de regras anunciado em coletiva com a imprensa nesta quinta-feira, 26, para conter o avanço do endividamento das famílias e evitar a deterioração da qualidade do crédito no sistema financeiro.

“Para as operações sem garantia acima de 90 dias, o banco não deve elevar ou ampliar o endividamento desse tipo”, afirmou Gilneu Vivan, diretor de Regulação do Banco Central. Segundo ele, as instituições poderão renegociar as dívidas ou transferi-las para outras instituições, mas não aumentar a exposição financeira desses clientes.

As novas regras, que vão entrar em vigor em julho de 2027, também atingem os cartões de crédito. Clientes que financiaram a fatura pelo menos três vezes nos últimos seis meses não poderão ter o limite ampliado e deverão entrar em um processo de redução gradual. O ritmo dos cortes ficará a critério de cada instituição, de acordo com uma política própria, que deverá estar prevista nos contratos e ser comunicada ao consumidor.

O BC também exigirá que os bancos incorporem à gestão de risco o comprometimento de renda e o nível de endividamento dos clientes. As instituições deverão estabelecer critérios para identificar situações de endividamento elevado ou excessivo e adotar medidas para reduzir a exposição nos casos considerados mais críticos.

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O objetivo da autoridade monetária é melhorar a qualidade da concessão de crédito, sem necessariamente reduzir o volume de empréstimos no sistema. “A nossa expectativa não vai na linha de redução de estoques. Na verdade, buscamos uma melhor qualidade na concessão do crédito”, disse Vivan.

As medidas também ampliam as responsabilidades dos bancos na gestão de operações cedidas a terceiros. Mesmo quando uma instituição vender ou transferir uma carteira de crédito para fundos ou outros agentes, deverá acompanhar a operação durante toda a sua vida, garantir que o cliente consiga localizar a dívida e reportar as informações ao Sistema de Informações de Crédito (SCR).

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Segundo Vivan, os efeitos das medidas serão graduais. A expectativa é que as regras contribuam para reduzir o crescimento da inadimplência e do comprometimento de renda das famílias ao longo do tempo, mas não haverá resultados imediatos. Durante a coletiva, o diretor do BC foi questionado três vezes sobre quando os efeitos das medidas apareceriam na economia, mas ele não deu nenhum prazo específico.

“Nós estamos falando aqui de desenhos de políticas, adoção de medidas e, no tempo, a gente espera que isso consiga levar a uma redução tanto do endividamento quanto da inadimplência do sistema”, disse. “Isso é processo. Ou seja, não vai existir uma medida aqui hoje e amanhã a gente vai ter um resultado efetivo”, conclui Gilneu Vivan.

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(Matéria em atualização)