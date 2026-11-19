O Banco Central decidiu recorrer às reservas internacionais do país para tentar conter a escalada do dólar, que chegou a se aproximar de 5,93 reais nesta quinta-feira, 19. A autoridade monetária anunciou um leilão de venda à vista da moeda americana, um dia depois de colocar 1 bilhão de dólares no mercado por meio de operações com compromisso de recompra. A mudança de estratégia ocorre em meio à deterioração das expectativas dos investidores sobre as contas públicas, mesmo após a aprovação do pacote de ajuste fiscal do governo Lula pelo Senado.

A diferença entre as operações é significativa. Na quarta-feira, o Banco Central realizou dois leilões de linha, modalidade em que vende dólares com o compromisso de recomprá-los posteriormente. Dessa forma, oferece liquidez ao mercado sem abrir mão definitivamente dos recursos. Agora, a autoridade monetária passa a utilizar um instrumento mais contundente: a venda direta de dólares, sem previsão de recompra, que reduz as reservas internacionais na proporção do montante efetivamente negociado.

A decisão ocorre depois de a intervenção anterior não conseguir interromper a valorização da moeda americana. Mesmo com a venda de 1 bilhão de dólares na quarta-feira, o câmbio encerrou o dia em aproximadamente 5,87 reais, no maior patamar em 19 meses. Nesta quinta-feira, a pressão continuou, levando o Banco Central a anunciar uma nova operação. O leilão foi realizado entre 12h03 e 12h08, com lote mínimo de 1 milhão de dólares e liquidação prevista para 24 de novembro.

Continua após a publicidade

O movimento também coloca à prova a orientação anunciada pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no fim de outubro, quando o mercado financeiro atravessou uma turbulência após a eleição presidencial. Na ocasião, Galípolo afirmou que a autoridade monetária não atuaria para defender determinada cotação do dólar, mas para corrigir eventuais disfuncionalidades no funcionamento do mercado. A decisão de recorrer à venda à vista reacende a discussão sobre até onde o BC está disposto a utilizar suas reservas para enfrentar a pressão cambial.

Continua após a publicidade

O cenário é agravado pelas dúvidas sobre a capacidade do governo de promover um ajuste fiscal suficiente para estabilizar a dívida pública. O Senado concluiu na quarta-feira a aprovação do chamado Plano Moretti, mas a reação do câmbio indica que a iniciativa ainda não foi suficiente para restaurar a confiança dos investidores. Parte das medidas depende de aprovação na Câmara, enquanto o presidente Lula prepara a escolha da equipe econômica de seu quarto mandato.

Continua após a publicidade

Além das incertezas domésticas, a perspectiva de juros elevados nos Estados Unidos aumenta a pressão sobre o real. O Banco Central brasileiro, portanto, enfrenta uma combinação de fatores internos e externos que dificulta a estabilização do câmbio. O volume efetivamente vendido no leilão desta quinta-feira ainda precisa ser confirmado para dimensionar o impacto direto da operação sobre as reservas internacionais.