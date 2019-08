BC autoriza que pessoa utilize boleto para depositar na própria conta

O Banco Central (BC) autorizou nesta quinta-feira, 1°, que clientes de bancos e de instituições de pagamentos possam utilizar boletos bancários para fazer depósitos em suas próprias contas. Para isso, o boleto será emitido em nome do próprio titular da conta. A medida deve beneficiar quem mora em locais sem agência bancária ou rede 24 horas; e clientes de bancos digitais.

Algumas instituições já vinham oferecendo esta possibilidade a seus clientes, mas ainda não havia uma normatização, por parte do BC, em relação ao instrumento nestes casos.

Na prática, com a decisão, um cliente de banco que more em uma cidade sem agência bancária ou rede 24 horas, por exemplo, poderá utilizar um boleto bancário, emitido em seu nome, para fazer depósito na instituição. Para isso, basta pagar o boleto. O processo pode ser feito por uma lotérica, por exemplo.

Essa possibilidade vale para todas as instituições, inclusive para os chamados “bancos digitais”, caracterizados pela relação com os clientes via aplicativos, e não por redes físicas de atendimento.

“O boleto é um instrumento interbancário de ampla aceitação, que possibilita depósitos ou aportes em contas com flexibilidade de utilização, aceitando inclusive pagamentos em espécie”, registrou o BC na nota. “Dessa forma, poderá atender clientes de instituições que não possuem redes físicas de atendimento (bancos digitais) e pessoas que não têm contas de depósito”, acrescentou a instituição.

