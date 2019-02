BB atinge 100 mil contas abertas no Banco Postal

Por Altamiro Silva Júnior

São Paulo – O Banco do Brasil atingiu na manhã de hoje a marca de 100 mil contas correntes abertas no Banco Postal desde o dia 2 de janeiro, quando assumiu a instituição financeira dos Correios. A meta do BB é abrir 10 milhões de contas correntes em 5 anos.

O BB arrematou em maio do ano passado o Banco Postal, que funciona em 6,2 mil unidades dos Correios. Nos últimos 10 anos, quem operava o banco era o Bradesco. O BB deve desembolsar R$ 3,35 bilhões para a operação nos próximos cinco anos e meio. Para compensar a perda do contrato com os Correios, o Bradesco abriu mais de mil agências no ano passado.