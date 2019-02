Barril do Brent cai 0,17% e fecha em US$ 119,48

Londres, 30 abr (EFE).- O preço do barril do Brent para entrega em junho fechou nesta segunda-feira em baixa de 0,17% na Bolsa Intercontinental de Futuros de Londres (ICE Futures), cotado a US$ 119,48.

O preço máximo negociado hoje foi de US$ 119,79 por barril, e o mínimo, de US$ 118,73, com perdas perante a preocupação gerada pela situação da economia espanhola, que viu a agência de qualificação de riscos Standard & Poor’s rebaixar a qualificação de 11 de suas entidades financeiras.

O pessimismo também se agravou com o anúncio do Departamento de Comércio dos Estados Unidos do arrefecimento do consumo dos americanos, que em março cresceu 0,3%, seis décimos abaixo dos números de fevereiro. EFE