Bancos mantêm calendário e não terão expediente no Carnaval

Quem planejava utilizar a folga do Carnaval para resolver pendências no banco, precisará se planejar para outra data. Apesar do cancelamento de eventos públicos e pouco clima de folia, as instituições irão manter o calendário e, com isso não haverá expediente bancário nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, segunda e terça-feira de Carnaval. Na quarta-feira de cinzas, as agências abrem a partir do meio dia. As informações, divulgadas nesta sexta-feira, 18, são da Febraban, a federação dos bancos.

“Em razão da pandemia causada pela Covid-19 muitos estados e munícipios brasileiros revogaram mais uma vez seus pontos facultativos e cancelaram suas festas e desfiles. Apesar disso, a Federação Brasileira de Bancos informa que, em razão de resolução do Banco Central do Brasil, o calendário de feriados bancários está mantido”, afirma em comunicado. Vale lembrar que o Carnaval não é feriado nacional, e sim ponto facultativo. Em alguns estados, como no Rio de Janeiro.

Apesar de não haver expediente em agências, os canais digitais das instituições continuam funcionando. Segundo a entidade, as contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 28 de fevereiro e 01 de março poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira, 2. “ormalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos”. diz a entidade.