Bancos anunciam corte de juros em empréstimos

Os bancos seguiram a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, e anunciaram reduções nos juros de seus produtos bancários. Por unanimidade, o Copom decidiu nesta quarta-feira cortar a taxa básica de juros a Selic, em 0,25 ponto porcentual.

O Santander anunciou que a taxa mínima dos juros para financiamento de veículos cairá de 1,08% para 0,97% ao mês a partir de segunda-feira. Já a taxa mínima dos juros do crédito pessoal cairá de 1,59% para 1,57% ao mês. No cheque especial, a taxa mínima passa de 2,25% ao mês para 2,23% ao mês.

No Itaú, a redução das taxas de juros vale a partir da próxima quarta-feira, dia 14. Haverá corte nas taxas do empréstimo pessoal para pessoas físicas, com a taxa mínima passando de 1,48% para 1,37% ao mês.

Segundo o Itaú, a composição das taxas cobradas aos consumidores leva em consideração diversos fatores além da taxa básica de juros, como garantias, perfis de risco dos clientes, prazo das operações, entre outros.

A taxa básica de juros caiu de de 7% para 6,75% ao ano, a 11ª redução consecutiva. A nova taxa é a menor desde o início do regime de metas de inflação, em 1999, e a mais baixa de toda a série histórica do BC, iniciada em 1986.