Bancos alteram horário de atendimento para conter avanço do coronavírus

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou que as agências bancárias funcionarão em horário restrito até o fim da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O público geral será atendido de segunda a sexta-feira, das 10h às 14h. Idosos terão horário diferenciado: das 9h às 10h. Além disso, as agências estão funcionando com limite de pessoas e apenas com transações essenciais. As mudanças serão efetivadas a partir desta quarta-feira, 25.

Segundo a Febraban, os novos horários foram definidos após orientação do Banco Central. Cada banco será responsável por informar seus clientes dos novos horários de atendimento. O atendimento de caixas 24h continua normalmente. “Para proteger os clientes, foi intensificada a higienização desses terminais, seguindo a orientação de aperfeiçoar e intensificar os protocolos de higienização das instalações bancárias”, disse a Febraban em comunicado.

Alguns estados brasileiros decretaram o fechamento de serviços, como bares, restaurantes, academias e shopping centers. São Paulo e Rio são os locais com maior restrição de serviços.

No Brasil, já foram registrados 2.201 casos de doentes infectados pelo coronavírus, segundo informações do Ministério da Saúda checadas às 16h55 de terça-feira, 24. Até o momento, 46 pessoas morreram em consequência da doença.