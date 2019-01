Banco libera contratação de crédito imobiliário pela internet

O Santander lançou uma plataforma online para contratação de crédito imobiliário. Desde a última terça-feira os clientes podem simular, aprovar crédito e enviar os dados e documentos necessários por meio do celular ou computador.

Ainda assim, os clientes precisam ir à agência para assinar o contrato, uma vez que é necessário registrar o documento no Cartório de Imóveis competente. Com as etapas online, o tempo para finalização do processo, segundo a instituição, deve cair de 60 para 30 dias.

Será possível acompanhar o andamento da contratação do serviço, desde a análise de crédito até a liberação de recursos, por meio do Internet Banking ou no aplicativo do Santander. Durante todo o processo, o cliente será informado, por e-mail ou SMS dos avanços e pendências para que o recurso seja liberado.

Caso o consumidor tenha começado o processo em uma agência, é possível dar andamento as demais etapas por meio da internet.

Redução dos juros

Recentemente, o banco anunciou redução dos juros anuais do financiamento imobiliário. Pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), os juros passam a ser de 9,49%+TR ao ano, e, para Carteira Hipotecária (CH), 9,99%+TR anuais – mas apenas os clientes que optarem pelo pagamento do empréstimo em parcelas atualizáveis (SAC) terão acesso às taxas menores.

No SFH, o Santander financia imóveis usados de 90 mil reais até 950 mil reais, no Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Nos demais estados o valor limite é de 800 mil reais. Para imóveis acima de 950 mil reais, o financiamento será feito pela CH.

Para imóveis novos, há limite para uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de até 1,5 milhão de reais, independentemente do estado.