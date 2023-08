Banco do Brasil ultrapassa R$ 5 bilhões em renegociações no Desenrola

No primeiro mês do Desenrola, o Banco do Brasil renegociou cerca de 5,4 bilhões de reais em dívidas com público inadimplente e pequenas e médias empresas. Desde o dia 17 de julho, quase 320 mil clientes tiveram acesso a condições especiais para renegociação de suas dívidas. “Desenrolar mais de 600 mil clientes, em apenas um mês, mostra que estamos no caminho certo de conseguir proporcionar cidadania financeira aos brasileiros”, afirma Tarciana Medeiros, presidenta do Banco do Brasil.

Dos 320 mil clientes que renegociaram dívidas neste período, mais de 101 mil fazem parte do público Faixa 2 do programa Desenrola, que renegociaram volume total de 850 milhões de reais. Outros 194 mil clientes pessoas físicas em geral aproveitaram as condições especiais, ampliadas pelo programa Desenrola, e renegociaram 2,9 bilhões de reais. Por fim, mais de 22 mil micro e pequenas empresas já renegociaram aproximadamente 1,2 bilhões de reais.

O Banco do Brasil oferta descontos de até 25% nas taxas de juros de renegociação, descontos de até 96% nas dívidas e prazo de até 120 meses para pagamento, para os públicos selecionados.

