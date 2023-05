Banco do Brasil tem lucro de R$ 8,5 bilhões no primeiro trimestre

O Banco do Brasil apresentou um lucro líquido ajustado de 8,5 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2023, um crescimento de 28,9% na comparação com o mesmo período de 2022, o que representa um RSPL (retorno sobre patrimônio líquido) de 21%. O índice de capital principal do BB encerrou o trimestre em 12,01%. O resultado se traduz pelo crescimento da carteira de crédito, com desempenho positivo em todos os segmentos, pela inadimplência sob controle e pelo foco na diversificação de receitas e controle de custos.

A carteira de crédito ampliada, que inclui TVM (títulos e valores mobiliários) privados e garantias, registrou saldo de 1,03 trilhão de reais em março de 2023, crescimento trimestral de 2,7%. Na comparação em 12 meses, o crescimento foi de 16,8%.

A carteira de crédito pessoa física ampliada registrou crescimento de 3,6% no trimestre e 11,7% em 12 meses, alcançando 300,1 bilhões de reais, influenciada pelo desempenho na carteira de crédito consignado (+3,0% no trimestre e +9,6% em 12 meses) e do crédito não consignado (+3,7% no trimestre e +9,3% em 12 meses).

A carteira de crédito pessoa jurídica ampliada registrou crescimento de 12,7% em 12 meses, atingindo 362 bilhões de reais, com destaque para a carteira de micro, pequenas e médias empresas com evolução de 3,4% no trimestre e 24,2% em 12 meses.

O BB permanece líder de desembolso no plano Safra 2022/2023, com um crescimento de 30% em relação à safra anterior, atingindo 148,4 bilhões de reais. A carteira alcançou o saldo de 322,5 bilhões de reais, um crescimento anual de 26,7%. Destaque para as linhas de investimentos (+7,6% no trimestre e + 49,8% em 12 meses) e de custeio (+4,2% no trimestre e +45,6% em 12 meses). Na atuação da agricultura familiar, o banco apresentou crescimento de 38% no desembolso de crédito, atingindo 58,4 bilhões de reais em saldo.

O Banco do Brasil também obteve crescimento de 13,3% no período de 12 meses em sua carteira de negócios sustentáveis, alcançando 328 bilhões de reais. Destaque para a linha de energias renováveis, que obteve um crescimento de mais de 60%. Em abril de 2023, o BB emitiu seu primeiro sustainability bond no mercado internacional, no montante de 750 milhões de dólares, pelo prazo de 7 anos.

As receitas de prestação de serviços cresceram mais de 8% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Já as despesas administrativas tiveram queda de 2,5% na visão trimestral, permitindo ao BB atingir um índice de eficiência de 29%, o melhor da série histórica.

