Banco do Brasil quer protagonismo na sustentabilidade

O Banco do Brasil almeja ser protagonista nas discussões sobre sustentabilidade, posicionando-se como principal hub para a captação de recursos destinados a iniciativas verdes no país. Reforçando esse comprometimento, a presidente Tarciana Medeiros visitará a sede das Nações Unidas na próxima semana. Ela integrará rodas de conversa ao lado de renomadas personalidades, incluindo Hillary Clinton, Amy Webb, as ativistas Txai Suruí, Farhana Yamin, Vanessa Nakate e a esportista Alysson Felix.

Nessas conversas, Tarciana abordará os novos direcionamentos do Banco do Brasil relacionados às pautas ESG (Enviromental, Social and Ambiental, na sigla em inglês) e as estratégias em andamento para este propósito. É relevante destacar que 24% do capital do banco é detido por investidores estrangeiros, enfatizando não apenas sua relevância comercial, mas também seu papel social proeminente. O banco já possui uma carteira de crédito sustentável de mais de R$ 321 bilhões, com objetivos ambiciosos de alcançar R$ 500 bilhões até 2030, R$ 30 bilhões destinados a energias renováveis e R$ 200 bilhões voltados à agricultura sustentável.

Em comunicado, o Banco do Brasil expressa seu desejo de ser reconhecido globalmente por suas práticas e negócios sustentáveis no setor financeiro. Aproveitando a atenção global em Nova York durante a assembleia geral da ONU, o banco planeja estabelecer reuniões com diversos investidores internacionais e entidades multilaterais, visando formar alianças e captar recursos dedicados à conservação ambiental, com foco especial na Amazônia.