Banco Central sobe para 0,9% a previsão de alta do PIB para este ano

Apesar da elevação em relação à previsão de junho, o BC continua estimando uma desaceleração da economia, já que no ano passado a expansão do PIB foi de 1,1%, mesmo resultado de 2017. O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos no país, e serve para medir o comportamento da economia brasileira.

O Banco Central elevou de 0,82% para 0,9% a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro neste ano. A projeção foi divulgada nesta quinta-feira, 26, no relatório trimestral de inflação da instituição.

“A projeção ora apresentada considera ritmo de crescimento ainda lento no terceiro trimestre, em linha com indicadores coincidentes divulgados até o momento, e aceleração no quarto trimestre, para a qual deve contribuir o impulso das liberações extraordinárias de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Programa de Integração Social (Pis)/Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (Pasep)”, acrescentou.