Banco Central decreta liquidação extrajudicial da MW Pay

O Banco Central (BC) decretou nesta quinta-feira, 29, a liquidação extrajudicial da MW Instituição de Pagamento Ltda., conhecida como MW Pay. A decisão, assinada pelo presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, foi motivada por “graves violações às normas que disciplinam as atividades da instituição”. Com a medida, os bens dos controladores e dos ex-administradores ficam indisponíveis.

Sediada em Joinville, em Santa Catarina, a MW Pay atua no segmento de pagamentos e oferece infraestrutura tecnológica para operações financeiras, incluindo integração ao Pix e soluções para fintechs, marketplaces e empresas com grande volume de transações. Segundo o BC, a instituição representa menos de 0,0002% dos ativos totais do Sistema Financeiro Nacional.

A liquidação extrajudicial será conduzida pela Sucesso Consultoria Empresarial Ltda., nomeada pelo Banco Central para atuar como liquidante. Viviane Paninson foi designada responsável técnica pelo processo.

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O Banco Central informou que continuará apurando eventuais responsabilidades relacionadas à atuação da empresa, mas não detalhou quais as infrações cometidas pela MW Pay. As investigações poderão resultar em sanções administrativas e no encaminhamento de informações a outras autoridades, conforme a legislação.