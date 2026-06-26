Banco Central decreta liquidação da Sefer Investimentos

O Banco Central a liquidação extrajudicial da Sefer Investimentos, uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, mostra nota do Banco Central publicada nesta quinta-feira, 26. A companhia tem sede na capital paulista.

A decretação da liquidação extrajudicial foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da distribuidora, sujeitando seus credores a risco anormal, bem como por graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição.

Segundo o Banco Central, a distribuidora está enquadrada no segmento S4 da regulação prudencial e tem baixa representatividade no Sistema Financeiro Nacional, com menos de 0,0004% do ativo total e 0,17% dos recursos administrados de terceiros.

“O Banco Central continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes”, diz a nota do BC.