Banco Central aumenta previsão para o PIB deste ano

O Banco Central (BC) elevou sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2023 de 2% para 2,9%, de acordo com o Relatório de Inflação (RI) trimestral, divulgado nesta quinta-feira, 28. Para 2024, a previsão é de 1,8%. Refletindo sobretudo a surpresa com o crescimento no primeiro trimestre e pelas previsões mais favoráveis para a evolução da indústria, de serviços e do consumo das famílias no segundo semestre. “A elevada surpresa positiva do PIB aumentou o carregamento estatístico para 2023, contribuindo significativamente para a alta na previsão de crescimento da atividade econômica nesse ano”, diz o comunicado.

A estimativa para o crescimento do agronegócio passou de 10% para 13%, a indústria foi de 0,7% para 2% e o setor de serviços foi revisto de 1,6% para 2,1%. Também houve alta nas previsões para o consumo das famílias (de 1,6% para 2,8%) e do governo (de 1% para 1,8%).

Por outro lado, apesar da revisão positiva, o BC segue avalia que o forte crescimento no primeiro semestre em parte reflete fatores transitórios e que permanece a perspectiva de que a atividade cresça em ritmo menor nos próximos trimestres e ao longo de 2024. Entre eles, o BC cita a dissipação dos impactos do bom desempenho do agronegócio no primeiro semestre deste ano e o impulso da expansão dos benefícios de assistência social e previdenciários. A autarquia admite ainda que a política monetária se situa em terreno contracionista “e há a expectativa de que se mantenha assim no horizonte de previsão, ainda que esteja sendo gradualmente flexibilizada”.