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BC aprova compra da Kovr pelo PicPay, empresa que pertencia ao Banco Master

Banco digital comprou a seguradora Kovr, um dos último ativos saudáveis e rentáveis que pertenciam ao Banco Master

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 07h37 | Atualizado em 24 jul 2026, 10h16
Sede da PicPay: uma das maiores empresas de meios de pagamento do país nasceu de uma incubadora da cidade
Em 2025, o PicPay registrou 10,3 bilhões de reais em receita e 502 milhões de reais em lucro líquido ajustado (Samuel Chahoud/Folhapress/.)
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BC aprova compra da Kovr pelo PicPay, empresa que pertencia ao Banco Master Priorizar nos meus resultados Google

O Banco Central aprovou a compra da Kovr pelo PicPay nesta quinta-feira, 24. A Kovr é uma empresa de tecnologia focada em seguros digitais e administração de apólices que pertencia ao Banco Master até setembro de 2025.

Antes de ser vendida para o PicPay, a seguradora foi comprada em setembro de 2025 pelos próprios executivos da empresa, que deixou grupo Master antes da liquidação. Após a compra pelos executivos da própria Kovr , a companhia foi revendida para o PicPay. Esse era um dos poucos ativos saudáveis que estavam sob tutela do Master em setembro de 2025.

A aprovação sucede as autorizações previamente concedidas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), órgão antitruste do Brasil, e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão regulador do setor de seguros no país.

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Com todas as aprovações regulatórias necessárias já obtidas, o PicPay dará prosseguimento às etapas restantes para a conclusão da transação. “A aprovação marca um ponto importante na estratégia do PicPay de construir uma plataforma de seguros abrangente e de ponta a ponta para sua base de clientes”, diz o banco.

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Segundo a empresa, o PicPay  possui 10 milhões de apólices ativas em sua plataforma. Após a conclusão, a aquisição da Kovr o banco acelerará a evolução da companhia de um modelo focado em distribuição para uma plataforma de seguros verticalmente integrada, ampliando a oferta de produtos.

Em 2025, o PicPay registrou 10,3 bilhões de reais em receita e 502 milhões de reais em lucro líquido ajustado, com 550 bilhões de reais em volume total de pagamentos (TPV) e 42,7 milhões de clientes ativos.

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