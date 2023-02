Balão chinês aumenta desconfiança com TikTok

O balão chinês abatido na costa da Carolina do Sul por caças americanos aumentou a desconfiança entre os países. Dias após o ocorrido, o governador do Texas, Greg Abbott, intensificou as regras de banimento do TikTok no estado.

O uso do TikTok em aparelhos vinculados ao governo foi banido pelo presidente dos Estados Unidos Joe Biden no ano passado. Alabama, Geórgia, Iowa, Kansas, Maryland, Nebraska, New Hampshire, Dakota do Norte, Oklahoma, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Texas, Utah e Virgínia também fizeram o mesmo.

Agora, dois meses depois de anunciar a proibição do TikTok em dispositivos emitidos pelo governo do Texas, Abbott aumentou o cerco e quer proibir o download e uso do TikTok em qualquer telefone ou dispositivo que possa se conectar à internet. Caso seja aprovada, essa medida terá um impacto significativo no mundo digital e social, além de suscitar questionamentos importantes sobre a liberdade de expressão na era digital. Abbott é o primeiro governador a propor uma medida para impedir a presença do TikTok em um estado norte-americano.

Segundo Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional, fundador da Toledo e Associados e sócio do escritório LeeToledo, ações recentes da China corroboram essas preocupações. “O país tem tido um comportamento estranho, violando o espaço aéreo e as águas territoriais de outros países, e, recentemente, foi noticiado que balões meteorológicos chineses foram abatidos enquanto voavam sobre os Estados Unidos. Esses comportamentos geram desconfiança e reduzem as chances da rede social chinesa de se manter no mercado americano”, afirma.

Para o advogado, essas ações representam diversos riscos geopolíticos. “É extremamente perigoso, principalmente porque a China tem um modelo político totalmente distinto do ocidental, tornando as relações e os movimentos do país asiático imprevisíveis”, conclui.

Abbott ordenou que todas as agências do estado atualizem suas políticas até 15 de fevereiro. O governador levanta preocupações de que o aplicativo possa ser usado pelo governo chinês para invadir as informações e infraestrutura dos EUA no país. O TikTok é propriedade da empresa chinesa ByteDance e a lei chinesa exige que as empresas compartilhem seus dados com o Partido Comunista Chinês, se solicitado. “O TikTok coleta grandes quantidades de dados dos dispositivos de seus usuários, incluindo quando, onde e como eles realizam atividades na internet, e oferece esse tesouro de informações potencialmente confidenciais ao governo chinês”, disse Abbott.

Na semana anterior, o diretor do FBI, a agência federal de investigação, Chris Wray, expressou preocupação de que o algoritmo de recomendação do aplicativo possa ser utilizado pelo governo chinês para manipular conteúdo ou usuários. Ele alertou que o governo chinês não compartilha dos valores dos Estados Unidos e disse que isso deveria ser motivo de preocupação.

O TikTok, que popularizou as tendências de postar vídeos curtos de dança e inspirou desafios virais, contou com quase 87 milhões de usuários nos EUA em 2021. O governo federal já havia alertado sobre os riscos de segurança do aplicativo há anos. Em 2020, o então presidente Donald Trump chegou a ameaçar banir o aplicativo.