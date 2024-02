Balanço da Nvidia, no fim do dia, pode turbinar ações em mais de 10%

O mercado financeiro tem um dia longo e de muita ansiedade pela frente, já que as duas grandes notícias são esperadas para o fim do dia. A primeira é a ata da última reunião do Fed, em que investidores vão buscar indicativos mais claros da posição do BC americano sobre o momento ideal para começar a cortar os juros por lá.

O documento sai às 16h, e aí o mercado financeiro tem duas horas para recalcular suas apostas, isso até que as bolsas fechem. Surpreendentemente, este não é o fato mais importante do dia., O mais aguardado é o balanço da Nvidia, a empresa-líder na corrida pela inteligência artificial na bolsa.

Os papéis da companhia sobem 40% apenas neste começo de ano, uma disparada que garantiu a ultrapassagem da Amazon no ranking mais maiores empresas do mundo. Em 12 meses, a subida é de impressionantes 184%, o que levou o valor de mercado da Nvidia a alcançar 1,71 trilhão de dólares.

Analistas de mercado projetam que a receita da companhia será de 20,4 bilhões de dólares no quarto trimestre, o que é praticamente todo o valor que a empresa faturou somando todo o ano de 2022. O crescimento no trimestre é estimado em mais de 200%.

Um levantamento da Bloomberg mostra que as apostas nos papéis da empresa pós-balanço, via contratos de opções, sugerem uma alta de 10,6% nas ações no pregão de amanhã, quando os negócios forem feitos baseados nos números oficiais da companhia. Se confirmado, ela ganhará 180 bilhões de dólares em valor de mercado e um único dia.

Trata-se de um movimento capaz de monopolizar o humor das bolsas como um um todo, mesmo quando se fala de um mercado grande como Nova York. Para o bem e para o mal, claro. Quando as apostas estão extremamente elevadas, investidores têm mais chances de decepção. E algumas vezes isso acontece mesmo quando a empresa entrega resultados surpreendentes. Não à toa, nesta manhã a Nvidia amanhece no pré-mercado em queda de 1,45%. É o mesmo sinal dos futuros em Nova York.

O EWZ também amanhece em baixa, influenciado tanto pelo mercado americano quanto por um novo tombo no minério de ferro, que voltou a ser o símbolo da desaceleração econômica da China. As bolsas de lá fecharam em alta. É um sinal mais uma vez negativo para o começo do dia, ainda que a agenda fraca possa levar a Faria Lima a seguir o embalo de NY.



No Brasil, o noticiário é predominantemente político, com reuniões do presidente Lula com Estado dos EUA, Antony Blinken, e com o ministro Haddad.

Agenda do dia

8h30: Campos Neto fala no café da manhã da Frente da Economia Verde, em Brasília

9h: Lula recebe o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken

10h: Lula se reúne com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad

12h: Confiança do consumidor preliminar de fevereiro na Zona do euro

14h30: Banco Central divulga fluxo cambial semanal

16h: Ata do Federal Reserve

Balanços

Nos EUA: Nvidia, após o fechamento do mercado

No Brasil: WEG, antes da abertura; Aeris, Assaí e GPA, após o fechamento