Azul levará partidas da Copa do Mundo feminina aos ares

A companhia aérea Azul firmou um acordo para adquirir os direitos de transmissão dos jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino em tempo real em seus voos junto ao Grupo Globo e a Sky. O SporTV, canal televisivo de esportes do grupo, transmitirá 36 partidas do torneio, além dos jogos que serão transmitidos pela TV Globo. O evento terá início na próxima quinta-feira, 20, com a partida entre uma das anfitriãs, a Nova Zelândia, e a Noruega, campeã do torneio em 1995. A estreia do Brasil será contra o Panamá, em 24 de julho, às 8h, pelo horário de Brasília.

Segundo uma fonte detalhou a VEJA, a Azul passará os jogos em 68 aviões de sua frota que já contam com a tecnologia para a transmissão em tempo real, como parte dos modelos Airbus A320 e Embraer E195. Em 2022, a empresa foi a única companhia aérea a realizar a transmissão dos jogos da Copa do Mundo de Futebol Masculino, realizada no Catar. A Gol, na ocasião, ofereceu a transmissão dos jogos do Brasil via streaming de canais parceiros, mas não de forma gratuita.

