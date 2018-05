Atualização da Apple desliga microfone dos iPhones 7 e 7 Plus

A nova atualização do sistema operacional da Apple está desativando os microfones dos iPhones 7 e 7 Plus. A versão do iOS 11.3.1 foi liberada para corrigir uma falha que fazia com que telas de reposição não-originais deixassem de funcionar.

A informação foi divulgada pelo site americano MacRumors, que teve acesso ao comunicado distribuído pela Apple às assistências técnicas autorizadas. No documento, a empresa informa que os aparelhos afetados podem apresentar um botão de microfone acinzentado durante as ligações – o que significa que o recurso está desativado.

O problema também dificulta que os usuários sejam ouvidos por quem está do outro lado da linha – a falha afeta chamadas telefônicas e conversas de vídeo no FaceTime, aplicativo da Apple.

As assistências autorizadas da Apple devem instruir os consumidores a desconectar todos os equipamentos do Bluetooth e desligar o recurso. Caso o microfone permaneça desativado, a assistência está autorizada a realizar o reparo do aparelho – segundo o MacRumors, a Apple deixa a entender que o serviço poderá ser feito gratuitamente, mesmo que o aparelho não esteja dentro da garantia.

O problema já havia sido relatado por usuários do iPhone. No site da Apple, um deles conta que não consegue mais conversar com a Siri, assistente pessoal do aparelho nem gravar o som em vídeos. “Levei meu celular no Genius Bar há alguns dias e eles fizeram a restauração de fábrica, mas meu problema não foi resolvido”, disse. O Genius Bar é uma estação localizada no interior de cada Apple Store para oferecer ajuda e apoio aos produtos. “Eles fizeram alguns diagnósticos e me disseram para comprar uma nova bateria. Mas acabei de conversar no Apple Chat e me falaram para levar o celular em uma assistência por problemas no hardware”.

Outra usuária do iPhone 7 também relatou problemas com o microfone do celular desde que fez a atualização do aparelho.