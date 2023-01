Atos golpistas bloqueiam rodovias em dois estados

A Polícia Rodoviária Federal informou na manhã desta segunda-feira, 9, que há bloqueios de rodovias em quatro estados. Segundo a PRF são dois pontos no Pará e três no Mato Grosso. Os bloqueios acontecem um dia após os atos terroristas que depredaram a sede dos três poderes em Brasília (DF).

Entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, foram relatados pontos de bloqueio no rodovia Anhanguera, em São Paulo, na altura de Limeira. Nesta manhã, há bloqueio na Marginal Tietê, na altura da Ponte dos Remédios, no sentido Ayrton Senna. No Paraná e em Santa Catarina também ocorreram bloqueios em rodovias federais na madrugada. No Paraná, bolsonaristas bloquearam o acesso da Refinaria Getúlio Vargas (Repar), em Araucária, na Região Metropolitana em Curitiba e foram retirados pela polícia militar durante a madrugada. Em grupos de apoio e organização dos atos golpistas e terroristas, manifestantes falam em fechar refinarias e distribuidoras de combustível como forma de protesto.

As manifestações antidemocráticas tomaram força no país ocorreu em todo o país logo após a confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais, com o fechamento de rodovias em quase todos os estados. Após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para desbloqueio das rodovias, mediante a multas e prisão, os atos se deslocaram para a porta de quartéis.

Após a depredação do STF, Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, Moraes determinou o desmonte, em até 24 horas, dos acampamentos instalados em frente a quartéis-generais do Exército em todo o País. A decisão também afastou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) por 90 dias.