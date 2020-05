Atividade econômica tomba 1,95% no 1º tri com primeiros efeitos da Covid

Os impactos econômicos causados pela pandemia do coronavírus já aparecem em dados referentes ao primeiro trimestre. O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do primeiro trimestre recuou 1,95% em comparação com o trimestre anterior. O indicador foi puxado para baixo principalmente pelos dados de março, onde houve um tombo de 5,9%. No mês, começaram a valer medidas de distanciamento social devido o crescimento exponencial dos casos. Em fevereiro, o dado havia sido positivo de 0,35%. Conhecido como a prévia do Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br avalia a evolução da economia com informações sobre o nível de atividade dos setores de indústria, comércio, serviços e agropecuária, além do volume de impostos.

O primeiro caso de Covid-19, doença causada pelo coronavírus, foi registrado em 25 de fevereiro no Brasil. Desde então, há quase 203 mil casos no país e 13.993 mortes em decorrência da doença. Em março, diversos estados e municípios começaram a tomar medidas de distanciamento social orientadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com o fechamento de comércio e serviços não essenciais, para tentar diminuir a curva de contágio. O impacto da pandemia na economia brasileira poderá ser medido, de forma mais clara, com os resultados de abril, quando o mês todo foi sob regime de quarentena na maioria do país.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril.

Quando a comparação é feita com o resultado do primeiro trimestre de 2019 (mesmo período do ano passado), o IBC-Br indica uma queda menor, de 0,28%. Nos últimos 12 meses, a atividade econômica é positiva, em 0,75%.

Com o avanço no número de casos e medidas para mitigar a propagação, a perspectiva para a economia brasileira este ano ruiu. Segundo projeções do mercado financeiro, o PIB deve encerrar o ano com queda de 4,11%. A estimativa é menos pessimista que a do próprio governo, que estima tombo de 4,7%. Entidades internacionais como o Banco Mundial prevê um tombo de 5% na economia brasileira e o Fundo Monetário Internacional (FMI) de 5,3%.

Continua após a publicidade

Divulgado mensalmente, o IBC-Br é considerado um termômetro do Produto Interno Bruto (PIB), que é divulgado trimestralmente pelo IBGE. A divulgação oficial do sobre o desenvolvimento da economia no primeiro trimestre será divulgado no dia 29 de maio. Por ter formas diferentes de calcular a evolução da economia, nem sempre o IBC-Br e o PIB vêm com resultados semelhantes. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia.O IBC-Br usa estimativa das áreas e também dos impostos.