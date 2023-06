Atividade econômica avança 0,56% em abril na ‘prévia’ do PIB

A atividade econômica brasileira avançou 0,56% em abril, segundo dados do IBC-Br, índice do Banco Central considerado pelo mercado como a prévia do PIB, divulgado nesta sexta-feira, 16. A alta recupera o resultado de março, em que houve recuo de 15%.

A atividade veio melhor que a estimativa do mercado, que esperava o indicador no neutro ou no negativo no período devido a recuos no setor de serviços. Porém, o índice divulgado pelo BC mostra resiliência. No acumulado de janeiro a abril, o país cresceu 3,88%, segundo o BC. Em 12 meses, o avanço na atividade econômica foi de 3,43%.

Divulgado mensalmente, o IBC-Br é considerado um termômetro do Produto Interno Bruto (PIB), que é divulgado trimestralmente pelo IBGE. Por ter formas diferentes de calcular a evolução da economia, nem sempre o IBC-Br e o PIB vêm com resultados semelhantes. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O IBC-Br usa estimativa das áreas e também dos impostos. No primeiro trimestre, o IBC-Br trouxe avanço de 2,41%, enquanto o resultado do PIB foi um pouco menor, de 1,9%.

O indicador é usado como uma das ferramentas do BC para definir a taxa básica de juros do país. A Selic está em 13,75% ao ano e a sua redução é uma das principais agendas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).