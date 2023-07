As prioridades de consumo dos jovens da Geração Z no Mercado Livre

Quase um terço dos clientes da plataforma de comércio eletrônico Mercado Livre é formado por jovens nascidos entre o fim da década de 1990 e 2010, da chamada Geração Z. Segundo a empresa, essa fatia representa 25% de seu público consumidor e tem demonstrado potencial claro de crescimento. O faturamento com essa faixa cresceu 44% este ano, e o número de compradores na plataforma subiu 16% frente a 2022.

Diante do aumento do público da Geração Z, a empresa resolveu destrinchar seu hábito de consumo. Foi notado que entre as categorias de produtos mais vendidas para esses consumidores estão itens ligados aos hobbies, acessórios, eletrônicos e beleza: peças de motos e quadriciclos; acessórios para PC Gaming; videogames; joias e bijuterias; acessórios para consoles; peças para celular; componentes para PC e produtos para cabelo foram destacados pela varejista do mundo virtual.

“Notamos uma forte preocupação [desse público] com a aparência, com joias e bijuterias, assim como com produtos para cabelo. Ao mesmo tempo em que aparelhos eletrônicos, como celular, videogame e computador também se destacam”, ressalta Fabiana Manfredi, diretora sênior do Mercado Ads, unidade de publicidade digital do Mercado Livre. “E dentro dos ‘Gen-Z’ que estão tirando habilitação, a moto tem maior destaque”, complementa.

Um estudo realizado pela Innovating Commerce Serving Communities (ICSC) mostra que este público é bastante influenciado pelas mídias sociais, mas 56% dele ainda prefere a indicação de amigos antes de adquirir um produto. O levantamento também indica uma maior disposição para consumir mais produtos sustentáveis.

