As empresas vencedoras e as surpresas do prêmio ‘Spotify Hits’

O Spotify revela nesta segunda, feira, 1º de abril, as marcas e as agências que se destacaram pelas melhores campanhas publicitárias veiculadas na plataforma em 2023. Trata-se da segunda edição do Spotify Advertising Hits. Brahma, Ipiranga, Johnson’s, Jontex, McDonald’s, Nubank, OMO, Salon Line, Samsung, Volkswagen são as marcas destacadas na edição.

A melhor campanha do ano foi da marca de sabão líquido OMO (Unilever), que integrou a nova linha inspirada em gêneros musicais populares no Brasil. A campanha com utilização de podcast escolhida foi a do anúncio do Samsung Galaxy S23, com a veiculação de spots customizados. O Mc Donald’s ganhou na categoria “estratégia de audiência”, que teve como objetivo impactar a geração Z para o Big Mac com o lançamento de duas novas versões do produto. Foram criados spots com a reinterpretação do clássico jingle do produto em gêneros diferentes: funk, pop, trap e sertanejo.

A agência Almapbbdo, com campanha criada para a Volkswagen no festival The Town, foi escolhida a melhor campanha multiformato. A campanha incluiu experiência digital, áudios, display, vídeo, patrocínio de playlists e podcast. “Anunciantes, agências e criadores aproveitam o conteúdo digital para criar experiências que vão além da tela”, diz Vicente Carrari, diretor de vendas no Spotify no Brasil.