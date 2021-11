Arrecadação soma 178.742 bilhões em outubro, alta de 4,92%

A Receita Federal arrecadou em outubro o valor de 178.742 bilhões em impostos, contribuições e demais receitas federais, alta de 4,92% em relação ao mesmo período do ano passado, sendo a maior em cinco anos.

O resultado para o mês é o maior desde 2016, quando a arrecadação somou 188,425 bilhões, valor corrigido pela inflação. No acumulado do ano até outubro, a arrecadação soma 1,5 trilhão, alta de 20,06% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando a arrecadação foi de 1,326 trilhão, sendo essa a maior arrecadação desde 1995, início da série histórica.

Nos últimos três anos (2017,2018 e 2019), a arrecadação ficou abaixo de 160 bilhões, retomando uma melhora em 2020, quando a arrecadação alcançou 170,367 bilhões. A alta na arrecadação é explicada pela Receita pela melhora na retomada das atividades econômicas e também pelo aumento do Imposto sobre Operações financeiras (IOF) também já refleti na arrecadação do mês. O aumento do IOF passou a ater validade em 20 de setembro. Até outubro, o imposto arrecadou R$ 4,85 bilhões.