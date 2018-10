Arrecadação em setembro é a maior para o mês desde 2015

A arrecadação de impostos e contribuições federais somou 110,664 bilhões de reais em setembro, valor que representa aumento real (já descontada a inflação) de 0,26% na comparação com o mesmo mês de 2017, informou nesta quarta-feira, 24, a Receita Federal. Em relação a setembro deste ano, houve aumento real de 0,35%. O valor arrecadado foi o maior para meses de setembro desde 2015.

Entre janeiro e setembro deste ano, a arrecadação federal somou 1,064 trilhão de reais, o melhor desempenho para o período desde 2014 na série histórica com variação real. O montante ainda representa avanço real de 6,21% na comparação com igual período do ano passado.

Desonerações

As desonerações concedidas pelo governo resultaram em uma renúncia fiscal de 32,834 bilhões de reais entre janeiro e setembro deste ano, valor nominal 2,2% maior que o observado em igual período do ano passado, quando ficou em 32,127 bilhões de reais. Apenas no mês de setembro, as desonerações totalizaram 7,154 bilhões de reais, acima do observado em setembro do ano passado, 6,718 bilhões de reais.

Só a desoneração da folha de pagamentos custou aos cofres federais 952 milhões de reais em setembro e 8,526 bilhões de reais no acumulado do ano.

O Congresso aprovou em agosto a reoneração da folha de 39 setores da economia, como contrapartida exigida pelo governo para dar o desconto tributário no diesel prometido aos caminhoneiros. Outros 17 setores manterão o benefício até 2020.

Entre as demais desonerações listadas pela Receita, o regime para micro e pequenas empresas – o Simples e MEI – gerou desoneração de 1,191 bilhão de reais no mês passado e de 4,716 bilhões de reais no acumulado do ano.

Já a cesta básica foi beneficiada com desoneração de 958 milhões de reais em setembro e 3,795 bilhões de reais no acumulado dos nove primeiros meses do ano.