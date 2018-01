Arrecadação de impostos tem primeira alta real desde 2013

A arrecadação de impostos e contribuições federais somou 1,342 trilhão de reais em 2017, um aumento real de 0,59% na comparação com 2016. Foi o maior valor em um ano desde 2015. Além disso, essa é a primeira alta real registrada desde 2013, quando a arrecadação cresceu 4,08%.

De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pela Receita Federal, a arrecadação somou 137,842 bilhões de reais em dezembro, alta real de 4,93% em relação ao mesmo mês de 2016. Na comparação com novembro, houve aumento de 19,25%. O montante arrecadado foi o melhor para meses de dezembro desde 2014.

Desonerações

As desonerações concedidas pelo governo resultaram em uma renúncia fiscal de 84,424 bilhões de reais em 2017, valor menor do que em 2016, quando somaram 91,121 bilhões de reais. Apenas no mês de dezembro, as desonerações totalizaram 7,035 bilhões de reais, também abaixo do que em dezembro de 2016 (7,604 bilhões de reais).

Só a desoneração da folha de pagamentos custou aos cofres federais 14,485 bilhões de reais em 2017, ante 14,530 bilhões de reais no ano anterior. Esse valor chegou a 1,207 bilhão de reais em dezembro. O governo não conseguiu reverter essa medida no ano passado, pois não teve o apoio do Congresso para votar nem a medida provisória nem o projeto de lei que reoneravam a folha de salários.