Arezzo&Co assina acordo e será distribuidora da marca Vans no Brasil

A Arezzo&Co anunciou nesta quarta-feira, 2, um contrato para licenciamento e distribuição de produtos Vans no Brasil. É a primeira vez que a companhia comercializa uma marca que não foi criada por ela. A Arezzo&Co é dona das marcas de calçados Arezzo, Schultz, e AnaCapri, voltadas para o mercado feminino.

A companhia assinou contrato com a norte-americana VF Corporation e passa a ser responsável pela gestão de fornecedores, logística, distribuição, franchising, e-commerce e expansão de lojas da Vans no país. O contrato é válido por cinco anos, com possibilidade de extensão por mais dois. Segundo a Arezzo, a empresa investirá 50 milhões de reais na aquisição de estoques de produtos (em centros de distribuições e em trânsito) e de quatro outlets próprios da Vans, localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

“A parceria com a VF é um passo decisivo para aprofundarmos nossa estratégia de transformação da companhia em uma plataforma de gestão de marcas”, diz Alexandre Birman, CEO da Arezzo&Co. “Abrimos uma nova vertente de crescimento. A Vans®, em conjunto com as relevantes marcas existentes em nosso portfólio – Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Fiever e Alme – amplia nossas competências, expandindo nossa base de clientes, passando a dialogar com um novo perfil de consumidor e a atuar em novas categorias – vestuário, infantil e masculino.”

Fundada em 1966 na Califórnia a Vans é a marca original de tênis, vestuário e acessórios e ícone em streetwear. que se popularizou em esportes como skate e surf. O acordo ocorre oito meses depois da VF Corporation anunciar o fechamento de suas operações no Brasil e que iria buscar alternativas como licenciamento para continuar a vender seus produtos no país. Recentemente, a VF também anunciou a suspensão da compra de couro e cortumes brasileiros em meio aos incêndios na região amazônica. Segundo a empresa, não era possível atestar que o couro brasileiro não estava ligado aos incêndios.

No Brasil, a Vans tem, além dos outlets próprios, três lojas franqueadas, um site de e-commerce e cerca de 1.000 pontos de venda multimarca e um escritório em São Paulo, que será mantido. O faturamento anual é estimado em 180 milhões de reais. O plano da Arezzo&Co é ampliar a penetração da Vans no país, já que 70% das vendas estão concentradas no sudeste.