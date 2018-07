Apple libera iOS 11.4.1 para iPhones e iPads com recurso anti-ataque

A Apple lançou nesta segunda-feira a atualização de seu sistema operacional para iPhones e iPads. O iOS 11.4.1 corrige erros, mas também conta com uma ferramenta anti-invasão – para evitar ataques que tentam descobrir a senha de um sistema, por tentativa e erro. O recurso foi identificado pelo site especializado em Apple, MacMagazine.

Em março, a empresa GrayKey criou uma caixinha que prometia ser capaz de desbloquear iPhones, inclusive o último lançamento da empresa, o iPhone X. Segundo a companhia, seria possível descobrir uma senha de quatro dígitos em cerca de 6,5 minutos – na época, o aparelho foi avaliado em 30.000 dólares.

Com a atualização, o novo recurso contra ataques é ativado automaticamente. O usuário encontra a ferramenta em Ajustes > Touch/Face ID e Código > Acessórios USB. O novo recurso é o “Permitir acesso quando bloqueado” – o interruptor da opção estará desligado. Dessa forma, nenhum dispositivo USB pode acessar seu aparelho.

O iOS 11.4.1 está disponível para os seguintes aparelhos, segundo o MacMagazine:

iPhone X

iPhones 8 e 7

iPhones 8 Plus e 7 Plus

iPhones SE e 5s

iPhones 6s e 6

iPhones 6s Plus e 6 Plus

iPads Pro (segunda geração)

iPads (de sexta e quinta gerações)

iPads Air 2, mini 4 e mini 3

iPad Pro de 9,7″

iPad Pro de 12,9″

iPads Air e mini 2

iPod touch (sexta geração)