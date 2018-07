Novo iOS aumenta velocidade de aparelhos antigos da Apple

O novo iOS 12 aumenta a velocidade do iPhone 5S e outros aparelhos antigos da Apple, segundo testes realizados pelo site americano CNET. Em junho, a Apple anunciou que o sistema operacional poderia melhorar o desempenho de seus smartphones – o tempo de abertura de aplicativos ficaria até 40% menor, por exemplo.

Recentemente, a Apple lançou a versão de testes de seu novo sistema operacional — que será liberado aos usuários a partir de setembro. Assim, foi possível testar a velocidade do iOS 12 no iPhone 5S e compará-lo com o mesmo aparelho, que possui o sistema anterior, o iOS 11.4.

O CNET restaurou os dois aparelhos para suas configurações originais de fábrica. O site descobriu que alguns aplicativos nativos, como o Mail e Safari, tornaram-se mais rápidos com a atualização do sistema operacional. Outros, como Maps e Weather, não apresentaram uma diferença notável no desempenho.

Durante o anúncio do iOS 12, a Apple afirmou que a câmera passaria a ser 70% mais veloz e o teclado abriria até 50% mais rápido. Nos testes, o desempenho de ambos recursos foi melhor com o novo sistema operacional.

Confira os resultados completos: