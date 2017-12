Apple começa a vender iPhone X, o celular mais caro do país

O iPhone X chega nesta sexta-feira ao Brasil, mas em apenas dois endereços oficiais da marca: Apple Store Morumbi Shopping, em São Paulo, e Apple Store Village Mall, no Rio de Janeiro. O preço do aparelho pode chegar a 7.799 reais, o mais caro do país.

A diferença mais significativa está no design do aparelho em relação aos demais, já que a tela acompanha quase toda a superfície do aparelho e não há botão frontal. Outra mudança é o sistema de reconhecimento facial, que pode ser usado para desbloquear a tela do aparelho. O recurso, entretanto, já conseguiu ser enganado em teste de uma empresa de segurança vietnamita.

O preço do smartphone varia de acordo com a capacidade de armazenamento do aparelho. O modelo mais simples, com 64 GB, está sendo comercializado por 6.999 reais. Se quiser mais espaço, o consumidor chega a gastar 7.799 reais com o iPhone X de 256 GB.

O smartphone pode ser encontrado ainda nas varejistas Ponto Frio, Casas Bahia, iPlace e Fast Shop. As operadoras Vivo, Claro e Tim também estão comercializando o produto em suas lojas.