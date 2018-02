App terá função para denunciar assédio no transporte público

A Autopass, empresa de tecnologia e serviços para mobilidade, lança hoje o aplicativo VouD, que permite a compra créditos para o cartão de transporte metropolitano BOM – usado nas linhas de ônibus da região metropolitana de São Paulo. Uma das novidades do aplicativo é que ele terá uma função para denunciar casos de assédio, furto ou vandalismo no transporte público.

Segundo a empresa, as denúncias poderão ser feitas de forma anônima. As informações farão parte de um banco de dados do aplicativo. A ideia é que no futuro os usuários possam consultar o sistema e visualizadas as linhas, estações, terminais e trajetos que mais tiveram problemas.

A Autopass diz que o objetivo dessa funcionalidade é colaborar com a segurança dos cidadãos e municiar os órgãos públicos competentes com informações prestadas pelos próprios usuários.

O Metrô de São Paulo possui um canal de denúncias que também pode ser usado anonimamente. As ocorrências podem ser feitas pelo site do Metrô, torpedo torpedo (11 97333-2252) ou pelo aplicativo Conecta. Tanto o aplicativo do Metrô como da Autopass podem ser baixados gratuitamente.